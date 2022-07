OM - Mercato : un ancien de la Juventus et une première recrue déjà ficelés par Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Depuis ce lundi, Igor Tudor est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. En plus de Mauro Camoranesi, qui devrait être son adjoint, le technicien croate devrait débarquer dans la cité phocéenne avec un analyste vidéo, qui pourrait être Giuseppe Maiuri, qu’il a connu à la Juventus Turin, selon les informations du journal, L'Equipe.

Par ailleurs, la première recrue de l'ère Tudor pourrait être Riechedly Bazoer. En effet, selon les informations de Get French Football News, l'OM, qui a déjà enregistré l'arrivée d'Isaak Touré en provenance du Havre, serait proche de trouver un accord de principe avec le défenseur central néerlandais, libre de tout contrat depuis son départ du Vitesse Arnhem.

