OM - Mercato : un successeur déchu de Messi comme troisième recrue hivernale ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec l’attaquant congolais, Cédric Bakambu, et le latéral gauche bosnien, Sead Kolasinac, l’Olympique de Marseille s’est déjà offert deux recrues lors du mercato hivernal. Mais le club phocéen espère encore renforcer son effectif cet hiver.

Dans cette optique, l’OM serait intéressé par Gerard Deulofeu, selon les informations de Calcio Mercato. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 20 matchs de Serie A disputés cette saison, l’ailier gauche de l’Udinese a réalisé une excellente première partie de saison. Pour s’offrir l’ancien joueur du FC Barcelone cet hiver, le président marseillais, Pablo Longoria, pourrait proposer un prêt avec option d’achat ou un transfert sec avec versement différé du montant du transfert.

Mais il y a deux bémols. Le premier, le plus important, c'est que l'Udinese n'a aucune envie de le voir partir. Le club frioulan pourrait se laisser convaincre mais moyennant un gros chèque, ce que l'OM n'est pas capable de proposer. En outre, l'Udinese a le même propriétaire que Watford, avec qui le club olympien est en litige pour le transfert de Pape Gueye. Il serait donc étonnant que les Italiens fassent un cadeau aux Phocéens...

‼️https://t.co/VdiktdtZ9x | Confermato il pressing del #Marsiglia sull'#Udinese per #Deulofeu. I francesi pensano ad una formula alla #PauLopez e #Under: prestito con obbligo di riscatto condizionato, i bianconeri per ora fanno muro



Via @danieletrecca https://t.co/P5SCr3fOWj