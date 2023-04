OM - Mercato : un ancien du FC Barcelone veut rapatrier Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Un danger de plus menace l’avenir d’Alexis Sanchez à l’OM. Déjà convoité par Galatasaray et d’autres clubs européens, impressionnés par sa saison de haut vol en Provence, l’attaquant chilien a reçu un appel du pied inattendu de Javier Saviola ! « Tous les grands joueurs peuvent revenir dans l'institution. Alexis était là et sait comment pensent les gens de River. Maintenant, il y a Martí Demichelis et il y a un entraîneur impliqué, ce ne sont pas les fans et les anciens joueurs qui décident. Mais nous l'aimons, parce que nous aimons le bon football et Alexis a toujours été un crack », a déclaré l’ancien buteur du FC Barcelone à RedGoal.

Saviola attire Sanchez à River Plate

Ce même Saviola ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant de l’OM, qu’il a souvent croisé en sélection. « Je l'ai beaucoup aimé tout au long de sa carrière et nous avons souffert avec l'Argentine dans de nombreuses situations, durant les Copas América notamment. Le Chili a toujours rendu la tâche difficile à notre équipe, a-t-il ajouté. J'espère qu'il continuera à jouer encore longtemps. Le Chili a d'excellents joueurs et Alexis a sûrement beaucoup à donner. Je pense qu'Alexis est l'un des plus grands footballeurs que le football chilien a produit. »