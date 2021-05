OM - Mercato : un ancien du PSG pour succéder à Kamara ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Avec ses finances dans le rouge vif, l'Olympique de Marseille n'aura pas de grande latitude cet été sur le marché des transferts. Il va perdre Florian Thauvin et Valère Germain, ce qui va dégager de la place dans la masse salariale. Mais pour faire venir Thiago Almada (Velez) ou Amine Adli (TFC), il va lui falloir trouver des fonds. Par exemple en vendant son meilleur joueur, Boubacar Kamara (21 ans), sous contrat jusqu'en 2022 et très courtisé.

Guendouzi a le profil souhaité par Sampaoli

Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur l'avenir du défenseur central reconverti en sentinelle, rappelant que lui-même a annoncé qu'il ferait le point à l'intersaison et qu'il n'était pas contre un départ. Le quotidien sportif a relevé que Kamara était resté en retrait sur toutes les photos officielles avec le maillot de la saison 2021/22, comme s'il savait qu'il ne serait plus là.

Mais surtout, L'Equipe assure que Pablo Longoria a déjà en tête le nom du possible remplaçant de son joueur. Il s'agirait d'un milieu de terrain formé au PSG, Matteo Guendouzi. L'international Espoirs, où il joue avec Kamara, est sous contrat jusqu'en 2022 avec Arsenal, qui l'a prêté pour la saison au Hertha Berlin. Chez les Gunners, son comportement enflammé ne plaît pas à Mikel Arteta, qui ne le retiendra pas. Guendouzi n'a qu'un an de plus que Kamara (22 contre 21) et il est un pur milieu récupérateur, ce que Sampaoli a appelé de ses vœux en cas de départ du Minot.