OM - Mercato : un ancien feu follet des Girondins pour remplacer Thauvin ?

Le mercato de l’OM ne connaît aucun répit sur ce mercato estival. La preuve, rien que ce samedi on a appris que Cristian Pavon serait proche de Marseille et que Dario Benedetto était courtisé à la fois par Sao Paulo et Fenerbahçe.

Dans le sens des arrivées, le Corriere dello Sport dévoile une piste nouvelle en la personne d’Adam Ounas. Passé dès son plus jeune âge par les Girondins de Bordeaux, le feu follet de 24 ans est sous contrat à Naples mais il enchaîne les prêts. La saison dernière, Ounas est ainsi aller s’aguerrir du côté de Crotone après avoir déjà tenté une expérience du côté de Cagliari (2020-2021).

Si l’OM semble déjà bien pourvu aux postes offensifs, Pablo Longoria semble chercher à remplacer Florian Thauvin, Ounas étant un « gaucher faux-pied. » Sous contrat au Napoli jusqu’en juin 2022, cette ancienne piste de l’ASSE est estimée à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.