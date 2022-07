OM - Mercato : un ancien joueur de Tudor comme septième recrue estivale ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L'Olympique de Marseille met le feu au mercato estival depuis quelques heures. Après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, c'est le piston droit du RC Lens, Jonathan Clauss, l'attaquant de Grenade, Luis Suarez, et le gardien du Celta Vigo, Ruben Blanco, qui devraient rejoindre le club phocéen cet été.

Lazovic en approche ?

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, l'OM serait également en négociations avancées avec l’un des anciens joueurs d’Igor Tudor au Hellas Vérone. Il s'agirait de l'ailier gauche, Darko Lazovic, auteur de 2 buts et 7 passes décisives en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière. La valeur marchande de l'international serbe (24 sélections) est estimée à 4 millions d'euros par le site Transfermarkt. Ce qui est un prix abordable pour les dirigeants marseillais.

TMW - Un fedelissimo di Tudor per l'Olympique Marsiglia: trattativa avanzata per Lazovic https://t.co/rZ68crTUmS — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 20, 2022

