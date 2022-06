OM - Mercato : un argument de poids pour inciter Witsel à signer

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Ca commence à sentir bon pour l'Olympique de Marseille avec Axel Witsel. Libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, le milieu belge a d'abord fait savoir qu'il comptait continuer à évoluer dans un championnat compétitif jusqu'à l'Euro 2024. Exit, donc, les pistes exotiques. Ensuite, on a appris que l'intérêt des Phocéens ne le laissaient pas insensible. Autre bon point.

Mais le meilleur a été dévoilé ce dimanche par le journaliste Ekrem Konur : Witsel donnerait sa priorité à un club disputant la Champions League. Or, les Phocéens prendront part au tour de poules de la reine des compétions interclubs grâce à leur 2e place en championnat. Il ne manque plus qu'à trouver un accord au financier et à convaincre la DNCG de laisser l'OM recruter comme bon lui chante cet été...

