OM - Mercato : un attaquant à saisir aux Girondins cet hiver !

Si l'OM cherche d'abord un grand nom pour contenter André Villas-Boas et concurrencer Dario Benedetto, Pablo Longoria est également à l'écoute de toute option du marché. Notamment dans l'optique du remplacement de Valère Germain (30 ans, libre en juin) dans le drôle d'attaquant de complément.

Il y a quelques semaines de ça, l'OM s'était renseigné sur le cas de Nicolas De Préville (29 ans), en fin de contrat en juin aux Girondins de Bordeaux. Relégué au rôle d'utilitaire par Jean-Louis Gasset, l'ancien attaquant de Reims et de Lille est bel et bien sur le marché à moins de six mois de la fin de son bail.

Plutôt que de le laisser filer gratuitement en janvier, Bordeaux souhaiterait tirer une indemnité de transfert symbolique de Nicolas De Préville, acheté pour 8 M€ au LOSC à l'été 2017. Pour l'OM, ce n'est clairement pas le premier choix mais le dossier sera à suivre dans la deuxième partie du marché...