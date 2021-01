OM - Mercato : un attaquant autre que Milik aimerait venir

Ce samedi, La Provence révèle que l'Olympique de Marseille avance bien concernant le dossier de l'attaquant si cher à André Villas-Boas. La piste principale est Arkadiusz Milik, qui souhaite quitter le Napoli cet hiver pour engranger du temps de jeu lors de la deuxième partie de saison afin d'aborder le championnat d'Europe avec la Pologne au top. La deuxième se nomme Gaëtan Laborde, avant-centre de Montpellier qui coûte toutefois plus cher que Milik (15 M€ contre 10 M€).

"Marseille, ça lui plaît"

Mais il existe un plan C que Pablo Longoria ne connaît sans doute pas, et pour cause, le principal intéressé n'a pas révélé ses intentions au public ! L'attaquant algérien Islam Slimani, qui souhaite quitter Leicester, aurait en effet confier au journaliste de France Football Nabil Djellit qu'il aimerait rejoindre l'OM, alors qu'il est en contacts avec l'OL.

« Si Depay s’en va, il ne faut pas oublier qu’il y a Dembélé. Mais je crois qu’il n’y a pas que l’OL qui est intéressé par son profil. Je ne sais pas où il va finir mais il y a d’autres gros clubs de Ligue 1 qui sont sur ces traces. Slimani, il vient sans problème à Lyon, il vient à l’OM aussi sans problème par exemple. Marseille, ça lui plaît. Je peux vous le dire parce que j’en ai déjà parlé avec lui, Marseille est un des clubs qui lui plaît. Lyon également, à voir, mais bon je ne crois pas trop que Lyon ait besoin de recruter dans ce secteur de jeu si Depay ne s’en va pas. »