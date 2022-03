OM - Mercato : un attaquant de classe mondiale laisse la porte ouverte

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un mois, le milieu de terrain marseillais Pape Gueye a révélé que la star de la sélection Sadio Mané était fan de l'OM. De là à imaginer l'attaquant de Liverpool revêtir le maillot blanc ? Il y a un gouffre constitué par le fait que les Reds n'ont aucune intention de le laisser filer, son salaire colossal ou le fait que s'il quittait l'Angleterre, il aurait les plus grands clubs à ses pieds.

Cependant, dans l'interview qu'il a accordée à France Football et qui est parue hier, Mané a laissé la porte ouverte à l'OM... sans toutefois l'entrouvrir totalement ! "Est-ce que je pourrais un jour jouer à l'OM ? Très bonne question. Qu’est-ce que je peux vous répondre alors que je suis toujours sous contrat avec Liverpool et que je n’ai pas l’habitude de parler de ça dans les médias ? Que tout peut arriver dans le foot, par exemple…" Un gros bémol toutefois : dans le même entretien, l'ancien joueur de Metz a expliqué que son seul objectif était de continuer à gagner. Or, l'OM n'a plus rien gagné depuis maintenant dix ans...

Mercato OM : Une star de Premier League bientôt à l'OM ?



