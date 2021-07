OM - Mercato : un attaquant prestigieux s’éloigne de Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM recrute à tout-va. Les dirigeants ont déjà enregistré les arrivées de Gerson, Mattéo Guendouzi, William Saliba, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente, Luan Peres et Pau Lopez. Selon Foot Mercato, Pablo Longoria voulait frapper un autre grand coup en attirant Diego Costa.

Toutefois, l’attaquant espagnol, sans contrat depuis son départ de l’Atlético Madrid, devrait s'engager avec Besiktas dans les prochains jours. Le club turc plaît beaucoup à Diego Costa ce qui fait qu’il est en train de s'éloigner du club phocéen. Le club champion de Süper Lig en titre et qualifié pour la Ligue des Champions devrait signer l'attaquant espagnol.

Son contrat serait de deux ans avec un salaire annuel de 4 millions d’euros par an. Un coup dur pour l’OM mais les dirigeants vont se pencher sur une autre piste pour épauler Arkadiusz Milik.

Diego Costa ne viendra pas à l'OM

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli veulent ramener l’OM au plus haut niveau. Pour cela, les dirigeants s’activent pour recruter des joueurs performants et efficaces sur le terrain. Diego Costa était dans le viseur du club mais l’attaquant de 32 ans se rapprocherait de Besiktas.