OM : un deuxième entraîneur coté dit non à Longoria

C'est la journée des "non" pour Pablo Longoria ! Hier, le président de l'OM a donné une conférence de presse dans laquelle il a dévoilé le portrait-robot du successeur d'Igor Tudor. Il veut que le prochaine entraîneur prône également la verticalité, le jeu de transition mais qu'il fasse une croix sur le marquage individuel. Plusieurs noms ont alors filtré, dont ceux de Marcelino et Gian Piero Gasperini.

Gasperini va honorer son contrat avec l'Atalanta

Mais, plus tôt dans la journée de mardi, l'Espagnol s'est mis d'accord avec Alméria pour la saison prochaine. Et en ce début de soirée, c'est au tour de l'Italien de dire non à l'OM. Pas de façon directe mais en annonçant qu'il va continuer avec l'Atalanta Bergame. En poste depuis sept ans, le technicien était annoncé partant, usé par la pression du haut niveau. Mais il va finalement honorer son contrat, qui court jusqu'en juin 2024. Une piste en moins pour l'OM...

Raphaël Nouet

Rédacteur