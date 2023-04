OM – Mercato : un bon plan de Longoria pour l’après Guendouzi sur le point de s’envoler !

Pour remplacer Gerson, le nom Miguel Crespo avait été évoqué par la presse à l’OM l’hiver dernier. La piste n’avait pas abouti puisque c’est Azzedine Ounahi qui avait été recruté pour renforcer le milieu de terrain des Phocéens. Adulé en Turquie, son club pousse pour sécuriser le joueur de 26 ans

« Fenerbahçe a entamé des négociations pour la prolongation du contrat du joueur portugais, Miguel Crespo, qui a été lié aux clubs de la Liga, de Premier League et de la Seri A », a expliqué le journaliste Ekrem Konur sur Twitter. Si les dirigeants marseillais avaient l’intention de revenir à la charge cet été en cas de départ de Mattéo Guendouzi, le dossier semble désormais de plus en plus compliqué.

