OM – Mercato : un boulet va revenir hanter les nuits de Longoria

La question de la semaine

Il a du mal à s’intégrer au point de vouloir s’en aller. Prêté au Benfica Lisbonne depuis le 23 août 2021 et ce jusqu’à la fin de la saison (2021-2022), Nemanja Radonjic en a ras le bol de jouer les seconds rôles. Le milieu offensif serbe a disputé seulement 2 matches en Liga Portugal Bwin. Son nouveau coach récemment nommé Nélson Veríssimo n’a pas encore eu l’occasion de le voir jouer. Voilà maintenant deux mois qu’il n'a plus apparu dans le groupe lisboète à cause de blessures musculaires et du Covid-19. C’est pourquoi Nemanja Radonjic souhaite s’en aller vers un nouveau projet d’après les informations du média A Bola.

Un retour à l’OM ou un nouveau challenge ailleurs ?

Le journal portugais informe également que Benfica n’a pas fermé la porte à un départ. Aussi l'’Olympique de Marseille n’a, pour le moment, manifesté aucun signe pour rapatrier son joueur d’une valeur de 6 millions d’euros. S’il veut se lancer dans un nouveau challenge, Nemanja Radonjic va donc devoir trouver un autre club preneur.