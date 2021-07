OM - Mercato : un cador de l’Euro ne ferme pas la porte à Longoria

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L’OM a tellement lancé de pistes au mercato estival qu’il est difficile de se rappeler certaines d’entre elles. Celle menant à Steven Zuber (29 ans) est pratiquement impossible à oublier puisqu’il s’agit tout bonnement du meilleur passeur de l’Euro. Avec 4 offrandes à son actif, le piston gauche de la Suisse a même eu le privilège d’éliminer les champions du monde français au stade des 8es de finale. « Le fait que j'aie terminé meilleur passeur du Championnat d'Europe est merveilleux et me rend fier», a-t-il apprécié dans Blick.

Au-delà de son Euro réussi, le joueur de Francfort a évoqué son avenir en ne fermant aucune porte même s’il sait qu’il est courtisé sur ce mercato. « Je pense que mon conseiller est un peu occupé. Pas seulement à cause de moi, mais aussi à cause des autres joueurs. Si quelque chose de concret devait survenir, j'en serai certainement informé. Je ne demande pas, j'ai confiance et profite du reste de mes vacances, a-t-il expliqué. Je serai de retour à l'entraînement à Francfort le 26 juillet, on verra tout le reste. », a-t-il confié.

Selon Foot Mercato, l'Eintracht, où il n'était pas titulaire cette saison, ne s'opposera pas à son départ en cas d'offre avoisinant les 5 M€. L'OM, séduit par la capacité de Zuber d’occuper les deux côtés, serait alors confronté à la concurrence de Norwich, du Torino et du Dinamo Moscou.

