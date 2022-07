OM - Mercato : un cador de Série A prépare une offre pour Veretout

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Un concurrent de taille se met en travers du chemin de l'OM dans le dossier Jordan Veretout. Alors que l'OM avait fait du milieu défensif français sa priorité pour remplacer Boubacar Kamara, le Milan AC pourrait intervenir et a déjà prévu une offre pour le joueur non désiré par Jose Mourinho. L'OM était en bonne voie et entretien de bonnes relations avec les Romains (transferts de Strootman, Ünder, Pau Lopez), mais le champion d'Italie attire l'ancien Nantais.

Veretout pour remplacer Kamara... ou Kessié

Après plusieurs transferts négociés dans le plus grands des silences (Touré, Mbemba, Suarez), Longoria se retrouve à devoir gérer des dossiers plus médiatisés comme Jonathan Clauss et Jordan Veretout. L'ancien Nantais est la priorité absolue de l'OM et la piste a été validée par Tudor, mais Milan est un adversaire rude dans cette course car si les Marseillais cherchent un successeur à Kamara, les Lombards se doivent aussi de remplacer Franck Kessie, maillon essentiel du collectif Rossoneri. La lutte s'annonce âpre pour Veretout et rien n'est encore joué pour l'OM.