OM - Mercato : un cador se rapproche, Sampaoli vise un énorme objectif en 2021-2022 !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L’OM ne manquera pas d’ambitions cette saison. Il n’y a qu’à regarder Jorge Sampaoli. Selon L’Équipe, le technicien argentin peine à masquer son excitation, match de préparation après match de préparation cet été. En privé, l’ancien sélectionneur du Chili assure même que la Ligue Europa sera l’un de ses objectifs en 2021-2022.

Il se rappelle sans doute que Rudi Garcia avait échoué en finale de cette même compétition en 2018 à Lyon contre l’Atlético Madrid (0-3). En attendant, il faudra boucler tôt ou tard le retour de Pol Lirola (23 ans). L’OM reste déterminé à acheter le défenseur espagnol à la Fiorentina mais les négociations se révèlent serrées.

Hier, l’Espagnol a joué en amical contre les Allemands d’Ostermünchen (7-1). Les supporters marseillais ont lancé le mouvement « Free Lirola » pour accélérer le processus. Nicolo Schira, lui, assure que le transfert « est presque bouclé, l’OM est confiant sur l’issue des négociations même s’il reste quelques détails à régler. » Pour rappel, Lirola est déjà d’accord avec le club phocéen.

Pol #Lirola is almost done to #OlympiqueMarseille, which are confident to close the deal from #Fiorentina soon. Last details. The spanish fullback has agreed personal terms with #OM. #transfers #TeamOM @violanews https://t.co/g130wFHZMu