OM - Mercato : un cadre annonce son départ, un autre joueur pourrait suivre ce lundi !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

On ne reverra plus Hiroki Sakai sous le maillot de l’OM. Le latéral japonais, qui a rendu moult services au club phocéen depuis son arrivée en 2016, a décidé de quitter l’Europe.

« Chers supporters de l’OM. En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais, a expliqué le joueur de 31 ans sur son compte Instagram. En effet, lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA. »

Rocchia à Dijon cette semaine ?

Sakai ne serait pas le seul joueur de l’OM à mettre les voiles cette semaine. Selon le Bien Public, Christopher Rocchia (23 ans) est annoncé du côté du Dijon FCO incessamment sous peu. Pas dans les plans du club phocéen, le latéral gauche pourrait même signer en ce début de semaine.