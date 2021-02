OM – Mercato : un cadre de Villas-Boas a failli quitter Marseille ce dimanche !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Si l'intrusion de supporters de l'OM qui ont provoqué de gros dégâts à la Commanderie occupe le devant de la scène depuis hier, le club phocéen est pourtant en plein cœur d'un dossier capital : la gestion de son Mercato.

Ces derniers temps, Pablo Longoria était au four et au moulin notamment pour pallier le départ de Morgan Sanson, et l'arrivée possible du milieu croate du Dinamo Zagreb Lovro Majer a été évoquée mais le dossier semble se compliquer.

Caleta-Car attendait son départ pour Liverpool

Mais d'après RMC, un autre mouvement d'envergure a bien failli avoir lieu ce dimanche. Le journaliste Loïc Tanzi annonce en effet que Duje Caleta-Car était prêt à prendre un avion en direction de Liverpool où l'attendait une opportunité incroyable chez les Reds.

Problème, l'OM conditionnait son départ à l'arrivée d'un défenseur central pour le remplacer. Ce qui n'a pas été le cas et qui ne devrait pas l'être d'ici demain minuit, date de clôture du Mercato. Le défenseur croate devrait donc rester à Marseille au moins six mois de plus, dans l'ambiance délétère que l'on connaît...