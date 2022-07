OM - Mercato : un camouflet à 15 millions d’euros pour Longoria

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Le sujet ne date pas d'hier. Et on se demande encore et toujours si l'OM va enfin parvenir à vendre son défenseur central croate, Duje Caleta-Car. Plusieurs mois, et notamment l'été dernier, que plusieurs clubs montrent leur intérêt, sans que le joueur, irréprochable par ailleurs et aligné par Sampaoli, se mette d'accord avec un nouveau club.

On avait évoqué, avec insistance, la Premier League, mais c'est avec une formation du Calcio, le Torino, que des discussions ont cette fois été entamées. Problème, selon le quotidien Tuttosport, le Torino, aurait déjà jeté l'éponge en raison du tarif demandé par Pablo Longoria, le boss olympien, à savoir 15 millions d'euros.

🔴 D’après les informations de 🗞 Tuttosport le Torino aurait jeté l’éponge pour Duje Caleta-Car 🇭🇷. Les 15 M€ réclamés par Pablo Longoria auraient refroidi le club.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Wu2uag8Z29 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 30, 2022

Pour résumer Alors que l'OM tente de se montrer actif lors de ce mercato estival, et notamment dans le sens des arrivées, Pablo Longoria se doit également de vendre et d'alléger la masse salariale. Pas simple lorsqu'on ne parvient pas à se séparer d'un défenseur central.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life