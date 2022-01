OM - Mercato : un casse-tête se profile dans le dossier Radonjic

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Il y a presque un mois, au sortir d'une déroute en Coupe du Portugal sur la pelouse du FC Porto (0-3), le Benfica Lisbonne se décidait à se séparer de Jorge Jesus, que les joueurs ne supportaient plus. D'ailleurs, l'un d'entre eux en était venu aux mains avec son adjoint dans les vestiaires du Dragao... L'ancien coach de Flamengo a été remplacé par Nelson Verissimo, pompier de service jusqu'en juin. Ce qui a permis de rebattre les cartes pour de nombreux joueurs laissés sur la touche par Jesus. Mais Nemanja Radonjic n'en fait partie...

Selon A Bola, le Benfica souhaiterait mettre fin à son prêt. Le souci, c'est que l'Olympique de Marseille ne veut pas le récupérer, ce qui signifie que les Aigles vont devoir lui trouver un autre point de chute s'ils veulent que les Serbes aillent voir ailleurs. Une opération à la Dario Benedetto, en quelque sorte. Sauf que l'Argentin intéressait grandement Boca Juniors. Alors que Radonjic, lui, n'a plus beaucoup de courtisans...

A Bola#Benfica is in talks with Getafe to bring back Florentino, who is currently on loan.



Radonjic hasn't played since November 19.



Reports in Brazil say SLB is no longer going after Ramon (Flamengo).