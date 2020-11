OM - Mercato : un champion du monde a flingué le rêve du grantatakan

De Lilian Thuram, on connaît la formidable carrière, notamment marquée par la victoire à la Coupe du monde 98 à laquelle il a largement contribué en faisant partie d'une défense de fer au poste inhabituel de latéral droit mais aussi en inscrivant un improbable doublé en demi-finales contre la Croatie (2-1). On connaissait aussi ses positions très polémiques voire limites sur la discrimination, qui l'a même poussé à écrire un livre publié récemment dans lequel il fustige la mentalité des Blancs… On savait moins, en revanche, qu'il jouait à l'occasion les agents.

Pour Lilian Thuram, le projet de Gladbach était plus intéressant

A l'occasion de la première convocation en équipe de France de Marcus Thuram, le quotidien gratuit 20 Minutes a consacré un article à l'attaquant de Mönchengladbach. Dans lequel on apprend que son père Lilian a joué un grand rôle à l'été 2019 quand son rejeton a quitté Guingamp et hésitait entre Marseille et l'autre Borussia.

"Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, a expliqué l'ancien président d'EAG Bertrand Desplat à 20 Minutes. Mais Lilian a pensé - et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose - que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison." Lilian Thuram a donc torpillé le rêve du grantakan de l'OM…