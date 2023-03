OM - Mercato : un chèque de 9 M€ va tomber dans les caisses d'ici fin avril

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Mais alors que l'ancien joueur de Naples se remet actuellement d'une blessure à la cuisse gauche, les plans n'auraient pas changés pour son avenir. En effet, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste italien, Nicolò Schira, Arkadiusz Milik voudrait rester à la Juventus et l'actuel 7e de Serie A compterait lever l'option d'achat de 9 millions d'euros bonus compris incluse dans son prêt d'ici le 30 avril prochain. Après cela, l'international polonais (67 sélections) devrait être lié jusqu'en juin 2026 avec le club turinois.

The plans have not changed. Arek #Milik wants to stay at #Juventus, which are intentional to trigger the option to buy (€7M + 2M as bonus with the payment in 3 installments) from #OM within April 30. For the polish striker contract until 2026 (€3M/year + bonuses). #transfers https://t.co/4MXS3pkdOk