OM – Mercato : un choix de Longoria remis en cause après la déroute contre l'OL

L'OL est venu doucher l'OM (3-0) hier au Vélodrome et Sead Kolasinac n'échappe pas aux critiques. « Kolasinac, un recrutement déjà remis en question ?

L’OM avait besoin d’un autre profil au poste de latéral gauche avec le prêt d’Amavi à Nice. Longoria est allé chercher Kolasinac à Arsenal et l’international bosnien a bien du mal à afficher un bon niveau, estime le site FC Marseille. Certes ce dernier n’a pas beaucoup joué pendant plusieurs mois, pour autant il affiche des carences techniques comme sur ce corner concédé à cause d’un contrôle raté. Le Tank n’a pas été rassurant défensivement, et imprécis offensivement. Une mauvaise pioche ? »

Le Bosnien a hérité d'un 3 dans L'Equipe, hier. Avec ce commentaire : « La plupart des centres lyonnais sont venus de son côté et, offensivement, malgré un positionnement assez haut, il n’a pas souvent été trouvé. Impropre dans ses prises de balle ou ses centres (52e). Un bon retour devant Barcola (40e). »

Merci aux plus de 6️⃣4️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ supporters présents hier soir à l'@orangevelodrome pour leur soutien indéfectible 🔵⚪️ pic.twitter.com/jNpxV44muS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2022

