OM - Mercato : un chouchou de Longoria sur le départ en janvier ?

A l'été 2020, André Villas-Boas avait réclamé un buteur à ses dirigeants et Pablo Longoria lui avait offert, moyennant 8 M€, Luis Henrique, petite pépite de Botafogo. Sauf que le Brésilien est un ailier, pas un attaquant, et son arrivée avait contribué à fâcher AVB avec son directeur sportif de l'époque. Présenté comme un mélange de Neymar et Ronaldo par ses partisans, Henrique n'a pas convaincu depuis un an et demi qu'il est en Provence. Il est plein d'envie, de fougue, mais trop peu décisif. Si bien que Jorge Sampaoli préfère aligner Pol Lirola à gauche quand De La Fuente n'est pas présent.

Selon Foot Mercato, Pablo Longoria chercherait donc à prêter son petit protégé cet hiver. Brest et Metz en Ligue 1, Le Havre et Toulouse en Ligue 2 auraient fait acte de candidature pour l'accueillir. Car non, l'OM n'a pas l'intention de s'en séparer. Après tout, Luis Henrique n'a que 19 ans et encore une grosse marge de progression.

