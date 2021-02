OM - Mercato : un chouchou de Villas-Boas ne le suivra pas dans son futur club

Ce n’est un secret pour personne : Alvaro Gonzalez adore André Villas-Boas. Et la réciproque est également vraie. Après le départ annoncé de l’entraîneur de l’OM, le défenseur espagnol a ainsi été le premier à lui destiner des mots doux. « Merci AVB et chacun des membres du staff technique de m'avoir toujours fait confiance, d'avoir réalisé ensemble le rêve de faire mes débuts en LDC, mais surtout de m'avoir permis d'être dans un club unique et formidable, l'OM que j'aime. Merci de tout donner et de vivre l'OM à nos côtés chaque jour », a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

« Alvaro veut continuer à l'OM, c'est une évidence pour lui »

Silencieux depuis l’annonce de son départ de l’OM mardi après-midi, Villas-Boas l’a remercié en lui promettant de chaleureuses retrouvailles dans le futur. « Tu me manques mon cher, a-t-il rétorqué. Nos chemins se croiseront à nouveau. J'en suis sûr. Force et courage contre Paris. » Des rumeurs de départ anticipé de Gonzalez pour rejoindre son mentor ont donc fleuri sans que celles-ci ne soient vraiment fondées.

« Alvaro veut continuer à l'OM, c'est une évidence pour lui, affirme un de ses proches dans L’Équipe. Il ne s'est pas posé la question ces derniers jours, malgré tout ce qui s'est passé. Les événements de La Commanderie n'affecteront en rien sa décision quant à son avenir. Il pense qu'il peut encore beaucoup apporter à l'équipe. »