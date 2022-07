OM - Mercato : un club de Ligue 1 prêt à relancer le frère de Guendouzi ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Arrivé à l'OM dans les bagages de son frère Matteo, Milan Guendouzi avait paraphé un contrat d'un an avec le club phocéen l'été dernier. Non conservé, il cherche un nouveau club et pourrait se diriger vers Angers.

En effet, le SCO a mis à l'essai le joueur (20 ans), auteur d'une saison décevante en N2 sous les ordres de Philippe Anziani (13 matches, 0 but, 0 passe décisive).