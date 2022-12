OM - Mercato : un club de Ligue 1 a failli signer Ounahi l'été dernier

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors du 8e de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et l'Espagne (0-0, 3-0 t.a.b), Luis Enrique a été épaté par le milieu de terrain marocain du SCO d'Angers, Azzedine Ounahi. "J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé... Oh mon Dieu, d’où vient ce garçon ? Il a très bien joué, il m’a surpris."

Les prestations d'Azzedine Ounahi ne laisserait pas que le sélectionneur de la Roja indifférent. En effet, selon les informations de Média Foot, l'Olympique de Marseille serait intéressé par l'Angevin en vue du mercato hivernal.