OM - Mercato : un club encore plus inattendu que l'OL voulait Thauvin !

Il y a un an, Pablo Longoria vivait la même situation que celle qu'il traverse actuellement avec Boubacar Kamara. C'était alors Florian Thauvin que le président de l'OM tentait de convaincre de prolonger. Mais l'ailier a fini par mettre les voiles au Mexique, où il a rejoint son ami André-Pierre Gignac chez les Tigres. Non sans avoir repoussé des offres d'autres clubs étrangers, dont l'OL, l'Atlético Madrid ou l'AC Milan, ce que l'on savait déjà. Mais l'avocat Ludovic Deléchat, qui a participé à son transfert, a dévoilé le nom d'un autre lors d'une interview à Tutto Mercato Web. Et ça a de quoi surprendre...

« Après des années à Marseille, il est arrivé en fin de contrat et l'OM a voulu le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria puis l'intérêt de grands clubs comme Milan, Atalanta, Roma, Atletico Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace, Lyon vers la fin. Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils sont restés très très proches et lui ont donné cette opportunité. Le club a été convaincu par le joueur, ils ont beaucoup poussé fin avril 2021. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée. » Manchester City, vraiment, alors que Thauvin venait de passer une saison 2019-20 quasiment blanche à cause de sa blessure à la cheville et une autre très décevante en 2020-21 ?

Le champion du monde, lui, a confirmé l'Atlético, l'OM et l'OL tout en expliquant à quel point il avait besoin de changer d'air : « Je ne me sentais pas bien au club. Je ne me sentais pas bien dans ma vie, ma vie a beaucoup changé parce que mon fils est arrivé, donc j’avais besoin de changer de vie. J’ai eu une offre du Milan, une grosse offre de l'OM, Lyon et L'Atlético Madrid ». Le plus important étant que personne aujourd'hui ne semble regretter son choix, pas plus Florian Thauvin que l'OM...

