OM - Mercato : un club se détache enfin pour Kamara

Boubacar Kamara va-t-il quitter l’OM en fin de saison ? Pour le moment, il a refusé de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le milieu de terrain français possède de nombreux candidats mais parmi eux, il y en a un qui semble se dégager du lot.

Selon le journaliste Nicolo Schira, l’Atletico Madrid serait en tête pour accueillir le jeune milieu français lors du prochain mercato estival. Malgré tout, les clubs comme Manchester United et Newcastle n’ont pas perdu espoir de voir le jeune Marseillais signer chez eux.

