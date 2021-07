OM - Mercato : un courtisan lâche l'affaire pour Kamara

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Vu les sommes dépensées par Pablo Longoria depuis le début du mercato, sans parler des nombreuses options d'achat qui devraient être levées en cours de saison ou en juin prochain, l'Olympique de Marseille a tout intérêt à réaliser une grosse vente. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont les noms qui reviennent le plus souvent parmi les partants possibles.

Concernant le minot, sous contrat pour encore un an, il a été question de l'AC Milan, depuis de nombreux mois, mais également la Lazio Rome et l'AS Monaco. Seulement, les Rossoneri, qui n'ont pas voulu aller plus loin que 12 M€ (alors que l'OM attend au moins deux fois plus), sont en passe d'abandonner le dossier. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, ils seraient proches de conclure l'arrivée du Nancéien Warren Bondo. Ce dernier est plus jeune (17 ans contre 21 ans) et moins expérimenté que Kamara. Mais il est beaucoup moins cher puisque l'indemnité tournerait autour de 2 M€…

Lié jusqu’en 2022 avec #Nancy, #Bondo se rapproche toujours un peu plus du Milan AC. Après avoir trouvé un accord avec le joueur (3+2), les Rossoneri cherchent un terrain d’entente avec le club lorrain. Le deal pourrait être bouclé autour de 2 M€ (bonus compris). #Mercato #ASNL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 14, 2021