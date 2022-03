OM - Mercato : un crack de Liverpool invité à rejoindre Marseille

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

L’OM va être actif sur le marché des transferts lors de l’été prochain. Entre départs et arrivées, le club phocéen va tenter de faire les meilleures affaires possibles. Les joueurs marseillais ont même invité un crack de Liverpool à rejoindre le club.

Lors d'un entretien, avec Radio Maritima, Cheikh Bamba Dieng s'est confié sur le comportement Sadio Mané et une éventuelle arrivée à l’OM : « C'est un joueur exceptionnel. Sadio c'est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement et ça se voit sur ses matchs. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l'entraînement, sur les penalties, il m'appelle, me propose des idées. Il veut qu'on aille vers l'avant, qu'on progresse. Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici. »

Sadio Mané est également resté un grand fan de l'OM, le club qu'il supportait étant petit. Récemment, il a demandé au club phocéen de payer son transfert, lors d'un live Instagram avec Pape Gueye et Mamadou Niang.

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022