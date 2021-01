OM – Mercato : un dernier obstacle pour voir Milik à Monaco, Longoria souligne le poids de McCourt

Les supporters marseillais l'ont attendue toute la journée. C'est finalement en fin de soirée que l'OM a officialisé la signature d'Arkadiusz Milik, prêté par Naples avec une option d'achat obligatoire qui sera levée dès que l'attaquant polonais disputera ses premières minutes avec le club olympien.

Sera-ce contre Monaco ? Normalement oui, puisque l'OM a justement fait en sorte de valider son transfert hier soir pour pouvoir le qualifier à temps auprès de la LFP. Seulement, la Provence explique ce matin que tous les détails administratifs ne sont pas réglés. « La FFF doit encore réceptionner le Certificat international de transfert avant ce soir, 23h59, document fourni par son homologue transalpin ».

Longoria souligne l'ambition de l'OM

Ce dernier obstacle franchi, Milik pourra donc faire ses débuts avec l'OM. De quoi montrer sur le terrain les qualités louées par Pablo Longoria sur le site du club. « Arkadiusz Milik a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu'il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax mais aussi plus récemment avec Naples en Champions League ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination. »

Par ailleurs, le directeur du football de l'OM a mis en avant l'importance du duo McCourt – Eyraud dans le dossier. « Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile. Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM. » Un soutien non négligeable par les temps qui courent à Marseille.