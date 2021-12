OM – Mercato : un dilemme cornélien se pose au duo Longoria - Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

En fin de contrat dans six mois, Boubacar Kamara devrait être un dossier très sensible de l'hiver à l'OM. Concernant le milieu de terrain, le club phocéen marche vraiment sur des œufs alors que, comme nous vous l'indiquions il y a deux jours, les relations entre la direction de l'OM et les représentants du Minot ne sont pas au beau fixe.

Le cas Kamara, un dossier sensible en haut-lieu

Selon La Provence, Pablo Longoria est aujourd'hui entre deux chaises concernant Boubacar Kamara. Faut-il le laisser avancer sans nouveau contrat au risque qu'il parte libre ou lui indiquer la sortie pour récupérer un petit chèque cet hiver ?

Sur ce dossier, Jorge Sampaoli marche vraiment sur des œufs et s'attendrait à tous les scénarios. Pour l'Argentin, le départ de Kamara, membre important de son onze-type, serait quand même un sacré coup dur car difficile à remplacer à l'identique.