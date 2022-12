OM - Mercato : un dossier alléchant débloqué par Harit ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Tout comme de nombreux clubs européens, l'Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain de la Fiorentina, Sofyan Amrabat, auteur d'une grande Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Dans ce dossier, l'OM peut compter sur Amine Harit, coéquipier de Sofyan Amrabat en sélection, comme l'explique le journaliste marocain, Said Amdaa, pour Le Phocéen.

"L'OM a un coup à jouer, surtout avec la présence d'Harit"

"Il a mis du temps à arriver à ce niveau. D’ailleurs, il était remplaçant de son frère Nordine avec le Maroc en 2018. Là, il fait une Coupe du monde incroyable et se révèle aux yeux du monde entier. Sa caractéristique est d’abord une très grande puissance, avec un énorme volume de jeu. Il met une grosse intensité physique au milieu qui fait déjouer les adversaires. Dans un championnat comme la Ligue 1, il se régalerait dans les duels. Ses courses sont très intelligentes et il est très efficace dans le pressing. Il est omniprésent au milieu comme on peut le voir lors de ce mondial. Mais, c’est aussi un très bon joueur balle au pied, il est capable de faire gagner beaucoup de mètres à son équipe et trouver le décalage. À la Fiorentina, il est indiscutable et il a impressionné tout le monde lors du dernier match face à l’Inter. Ce n’est pas par hasard si Liverpool et Tottenham s’y intéressent, et c’était bien avant le Mondial. Il réalise une saison incroyable en Serie A, et je pense que l’OM a un coup à jouer, surtout avec la présence de son compatriote Amine Harit. Il serait assuré d’être titulaire à Marseille, ce qui n’est peut-être pas le cas à Liverpool ou Tottenham."

Pour résumer Le journaliste marocain, Said Amdaa, estime que l'Olympique de Marseille peut compter sur Amine Harit pour convaincre le milieu de terrain de la Fiorentina, Sofyan Amrabat, de rallier la cité phocéenne.

Fabien Chorlet

Rédacteur