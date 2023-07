OM - Mercato : un dossier compromettant sort sur Ribalta

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Hier en amical contre Nîmes (2-0), Vitinha a inscrit un doublé. De bon augure pour le Portugais, dont le niveau a inquiété depuis son arrivée en janvier en provenance de Braga. Dans son édition du jour, L'Equipe évoque l'avenir de l'attaquant et en profite pour placer un tacle à Javier Ribalta ! Il y a un an, le directeur du football avait poussé Bamba Dieng vers la sortie pour faire de la place à Luis Suarez, qui n'était resté que cinq mois. Une arrivée et un départ pour lesquels l'agent Eugenio Botas avait pris des commissions...

L'agent Eugenio Botas a participé aux deux transferts de Luis Suarez

"Vitinha espère forcément un meilleur sort que Bamba Dieng, qui avait inscrit un triplé contre Marignane le 13 juillet 2022 (4-1), pour la grande première d'Igor Tudor, avant d'être mis de côté par l'état-major de l'OM. Le directeur du football Javier Ribalta voulait faire la place à sa recrue colombienne Luis Suarez, acheté à Grenade mi-juillet et reparti à Almeria en décembre. Un passage qui ne restera pas dans les annales, à part, peut-être, pour l'agent espagnol Eugenio Botas, qui est intervenu aussi bien à l'aller qu'au retour."

Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour la saison 2023-24

🥰🇲🇦 @Amine_000 𝒊𝒔 𝒃𝒂𝒄𝒌



Face à Nîmes, notre numéro 11 a participé hier soir à son premier match depuis 8️⃣ mois 🔙💙 pic.twitter.com/v5CcsDyJv2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2023

Podcast Men's Up Life