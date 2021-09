OM - Mercato : un dossier majeur se décante, Longoria retrouve grâce aux yeux de McCourt

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La situation se décante enfin pour Boubacar Kamara. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’OM et le milieu polyvalent se sont bel et bien rapprochés ces derniers jours autour d’une prolongation. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Minot aurait pu quitter le club phocéen mais les offres proposées ne lui ont pas convenu.

Depuis, l’OM lui a offert deux ans supplémentaires, soit jusqu’en 2024, pour tourner la page d’un mercato d’été traversé en tête de la liste des joueurs à vendre. « L’offre de prolongation a donc fini par arriver ces derniers jours, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Le joueur et son entourage vont étudier la proposition, mais la confiance règne, au club, quant à l’issue des discussions. »

Le site Jeunes Footeux va plus loin et avance que Kamara a validé l'idée d'une prolongation et se serait même déjà entendu verbalement avec Longoria. Il resterait quelques détails à régler et à mettre le tout sur papier afin de conclure l'opération. L'accord impliquerait enfin qu'il puisse quitter l’OM, en cas de proposition « correcte. » Autant dire que Frank McCourt pourrait récolter quelques euros dans cette opération qui semblait mal partie pas plus tard que la semaine dernière.