OM - Mercato : un ex de l’ASSE et du FC Nantes a frappé, Mourinho lâche McCourt !

José Mourinho ne donnera sans doute pas de coup de main salutaire à l’OM au mercato. En tout cas pas avec Kevin Strootman (31 ans). Si le nouvel entraîneur de l’AS Rome a un temps songé au milieu néerlandais de l’OM pour renforcer son entrejeu cet été, il a finalement décidé de donner plus de poids à Jordan Veretout.

Selon Nicolo Schira, l’ancien milieu du FC Nantes et de l’ASSE va ainsi prolonger son contrat jusqu’en 2025, au même titre que Gianluca Mancini. Heureusement pour l’OM, cette opération ne devrait pas ruiner toutes ses chances pour se débarrasser de Strootman.

Toujours selon le journaliste italien, le Genoa devrait trouver un arrangement pour le conserver la saison prochaine suite à son prêt brillant cette année. « Le Genoa pousse pour faire signer Kevin Strootman pour un transfert définitif en provenance de l’OM, a-t-il affirmé sur Twitter. Les discussions progressent pour parvenir à un accord. Le président Preziosi pourrait prendre en charge son salaire sur une durée de quatre ans. »

