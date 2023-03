OM - Mercato : un ex du PSG complique le transfert de Milik à la Juventus

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il y a deux jours, nous avons relayé les informations de Tuttosport, qui assurait que la Juventus Turin était disposée à lever l'option d'achat d'Arkadiusz Milik et donc à verser 7 M€ à l'OM. Un geste fort de la Vieille Dame, qui témoigne de sa confiance envers l'attaquant polonais, car les caisses vides et elles pourraient l'être encore plus si l'équipe de Massimiliano Allegri ne se qualifie pas pour la prochaine Champions League. Seulement, un événement assez saugrenu est venu bouleverser ce plan.

Dimanche, lors de la défaite (0-1) à Rome, Moise Kean s'est fait expulser 41 secondes après son entrée en jeu, en fin de partie. Une apparition fugace qui a cependant suffi à lever l'option d'achat de l'ancien attaquant du PSG auprès d'Everton, avec qui il était sous contrat jusqu'en 2025. Or, cette option d'achat est de... 35 M€. Un coup rude pour un club dans le rouge. Et qui ne risque pas d'inciter les Bianconeri à faire un nouvel effort financier pour un attaquant. A moins de vendre Kean, ce qui semble peu probable vu ses états de service (7 buts en 32 matches cette saison)... Bref, la vente de Milik a du plomb dans l'aile pour l'OM !