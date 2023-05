OM - Mercato : un futur crack de Ligue 1 écarté cet été ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

La gestion de prêtés est un vrai sujet avant le mercato de l’OM. Si plusieurs joueurs savent d’ores et déjà qu’ils ne seront pas conservés par le club phocéen cet été (Blanco, Bailly, De La Fuente, etc), Isaak Touré a tout du cas particulier. Parti en en prêt à Auxerre pour six mois sans option d’achat, le jeune défenseur central s’épanouit en Bourgogne (17 matches, dont 16 titularisations) sans pour autant convaincre le staff de l’OM de miser sur lui la saison prochaine en Provence.

Le staff de l’OM ne compte pas sur Touré

« Dans l’équipe dirigeante on réfléchit plutôt à un départ. Soit définitif, soit avec un nouveau prêt, assure Foot Mercato. On estime, dans l’entourage d’Igor Tudor, que Touré ne dispose pas des qualités requises, notamment dans les duels en un contre un et dans les couvertures à cause de sa grande taille (2,06m) pour s’exprimer vraiment. »

Pour résumer Le cas Isaak Touré (20 ans) sera particulier à l'Olympique de Marseille au cours du prochain mercato estival : Pablo Longoria et le staff d'Igor Tudor ne seraient pas totalement séduits par son profil malgré son prêt fructueux à l'AJ Auxerre.

