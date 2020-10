OM - Mercato : un géant européen ne laisse que 2 mois à Longoria pour prolonger Thauvin

Même s'il n'a pas encore retrouvé la très grande forme, conséquence logique de sa saison 2019/20 quasi-blanche, Florian Thauvin demeure un atout précieux pour l'OM. Il a marqué sur sa spéciale contre Bordeaux (3-1), a été l'un des plus dangereux contre l'Olympiakos (0-1) mercredi et à Lorient (1-0) hier. Mais plus que sa forme, c'est sa situation contractuelle qui pose problème. Car il sera libre en juin et pourrait donc partir gratuitement.

Eviter la concurrence de juin

L'AC Milan est un courtisan de longue date au champion du monde. Mais selon le site Milan News, les dirigeants lombards auraient deux options pour le Marseillais : soit le récupérer gratuitement en juin, soit passer à l'attaque dès janvier pour être certain de doubler la concurrence moyennant une indemnité raisonnable. Et là, même si l'OM n'aurait aucune envie de perdre l'une de ses armes offensives les plus létales cet hiver, la perspective de récupérer une dizaine de millions d'euros pourrait l'inciter à lâcher son joueur.

En conséquence, il ne reste que deux mois à Pablo Longoria pour trouver une solution. Le Head of Football a rappelé dernièrement combien Florian Thauvin était important pour le club et il s'était félicité d'avoir entendu le gaucher dire qu'il aimerait rester. Tous ces bons sentiments de part et d'autres vont devoir être retranscrites désormais…