OM - Mercato : un géant européen rêve d'arracher Longoria à Marseille cet été !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ce serait un énorme tremblement de terre du côté de Marseille où, pour la première fois depuis le regretté Pape Diouf, parti en 2009, un président fait l'unanimité auprès des supporters. Arrivé en tant que Head of Football à l'été 2020, Pablo Longoria a été bombardé numéro un du club en février 2021 après la descente des ultras à la Commanderie. Et depuis, non seulement il a continué à abattre un travail remarquable au niveau du recrutement mais, en plus, il a ramené le calme au sein de l'Olympique de Marseille. Ce qui en dit long sur ses qualités. Qualités qui n'ont pas échappé aux futurs repreneurs d'un grand club européen, selon Le Journal du Dimanche...

"Apprécié, dit-on, par les futurs propriétaires de l'AC Milan, comme il l'a été par ceux de Newcastle l'an dernier, ce spécialiste des transferts sait bien que l'un des profils les plus recherchés sur le marché, c'est le sien." Les supporters marseillais n'ont plus qu'à espérer que Pablo Longoria ne mentait pas quand il affirmait au Figaro le mois dernier : "Ce que je vis ici, je suis sûr à 100% que je ne pourrai pas le revivre dans le futur"...

« À 5 ans, je connaissais tous les effectifs du foot italien » : Pablo Longoria, le président-recruteur de l’OM https://t.co/Ht5oEZBuLd pic.twitter.com/vJcMAFtK84 — Le JDD (@leJDD) April 30, 2022

Pour résumer Le président de l'OM réalise un super travail depuis son arrivée à Marseille il y a bientôt deux ans et surtout depuis son intronisation au poste de numéro un. Ce qui n'a pas échappé aux futurs nouveaux propriétaires de l'AC Milan...

Raphaël Nouet

Rédacteur