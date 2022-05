OM - Mercato : un gros couac susceptible de remettre en question le départ de Kamara à l'Atlético ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

La cause est entendue pour Boubacar Kamara, qui quittera l'Olympique de Marseille gratuitement à la fin de la saison. Le Minot a repoussé toutes les propositions de prolongation de Pablo Longoria et semble parti pour rejoindre un grand club étranger. Aux dernières nouvelles, c'est l'Atlético Madrid qui tenait la corde pour le recruter. Seulement, un événement important pourrait remettre en cause la volonté du défenseur de rejoindre les Colchoneros.

Cet événement serait le départ de Diego Simeone. Le technicien argentin, en poste depuis 11 ans, est en effet plus contesté que jamais. Hier soir, son équipe s'est inclinée à Bilbao (0-2) et a désormais de grandes chances de terminer 4e de Liga, donc pas directement qualifiée pour la Champions League. Un an après leur titre de champion, les Colchoneros traversent une saison pourrie qui met en évidence les limites de la gestion Simeone. Hier soir, les journalistes d'El Chiringuito assuraient qu'un départ du technicien n'était pas à exclure. De quoi remettre en question le recrutement estival donc l'arrivée de Boubacar Kamara ?

🚨"Tengo DUDAS de que SIMEONE SIGA en el ATLETI"🚨



🙄"Le veo MUY CANSADO"🙄



👉¡Ojo a @alexsilvestreSZ en #ElChiringuitoDeMega!👈 pic.twitter.com/JfO5IIC2hF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 30, 2022

