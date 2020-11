OM – Mercato : un gros coup de froid se dessine dans le dossier Thauvin

Dans les semaines qui viennent, le dossier Florian Thauvin va devenir un enjeu de taille pour l'OM. Si l'attaquant ne prolonge pas son contrat d'ici janvier, l'ailier champion du monde aura la possibilité de choisir librement son prochain challenge pour la saison prochaine.

Forcément, les dirigeants espèrent donc parvenir à conserver Thauvin, et les derniers indices semblaient positifs puisque l'ailier clamait encore il y a peu sa fierté face à son parcours phocéen. « Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu'on a disputé 200 matchs. Je suis très heureux d'avoir joué autant de matchs avec l'OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c'est d'être décisif pour l'équipe. J'aimerai gagner un trophée, ça me tient à cœur. »

Une tendance claire vers un départ

Seulement, en aura-t-il le loisir au delà de cette saison ? Pas certain si l'on en croit Telefoot. Selon le journaliste Simone Rovera, la tendance aujourd'hui serait plutôt à un départ libre, compte tenu des belles convoitises autour du joueur.

« Marseille voudrait vraiment conserver Thauvin comme un symbole. Il y a une cote très très haute pour un départ libre. Des gros clubs sont intéressés comme le Milan AC et Séville. Ils sont prêts à faire des efforts importants en terme de salaire. Il y a plus de chances que Thauvin parte, libre mais pas en janvier », a déclaré le journaliste de Telefoot.