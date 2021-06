OM – Mercato : un gros problème se profile pour David Luiz

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Evoqué hier par Le Foot Marseille et beIN Sports, la rumeur David Luiz (ex-Arsenal, 34 ans) est bel et bien sérieuse du côté de l'OM. Dans son édition du jour, La Provence confirme l'intérêt vivace de Pablo Longoria pour l'ancien défenseur brésilien du PSG et de Chelsea. Un intérêt d'ailleurs réciproque.

Un salaire prohibitif pour Marseille

Reste que si Jorge Sampaoli a bien donné son aval au recrutement d'un patron de défense plus solide nerveusement qu'Alvaro Gonzalez, l'aspect économique pourrait vite coincer pour ce joueur libre.

« C'est une possibilité mais c'est difficile », a lâché un proche du dossier au quotidien provençal. C'est que David Luiz devra faire de très gros efforts économiques pour poser ses valises sur la Canebière. Habitué aux salaires importants depuis son premier séjour en Angleterre, l'international auriverde émargeait encore entre 6,5 et 7,3 M€ par saison. Même à la moitié de ce tarif, l'OM aura du mal à suivre...