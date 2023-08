OM - Mercato : un indésirable quitte officiellement le club

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A l'heure où l'OM est sur le point de recruter un latéral droit (Michael Murillo) pour seconder Jonathan Clauss, on peut regretter que Pol Lirola n'ait pas retrouvé son niveau de la deuxième partie de saison 2020-21. Prêté par la Fiorentina, l'Espagnol avait réalisé six mois de feu ayant incité les dirigeants phocéens à verser 13 M€ à la Viola pour s'attacher ses services. Mais depuis, en raison d'une hygiène de vie peu compatible avec le football de haut niveau, le défenseur a sombré et perdu la confiance de sa direction.

Un prêt assorti d'une option d'achat

Prêté la saison passée à Elche, il n'y a pas brillé. Cet été, il était de nouveau poussé vers la sortie à Marseille. Son cas vient tout juste d'être réglé puisque l'OM a officialisé son prêt pour une année à Frosinone, le tout assorti d'une option d'achat.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 👊

Notre latéral 🇪🇸 rejoint Frosinone en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. pic.twitter.com/gKT3UzHZdg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2023

Podcast Men's Up Life