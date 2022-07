OM - Mercato : un international français entre Marseille et l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Plus rien ne semble arrêter l’OM au mercato ! Après avoir mis du temps à lancer la machine, Pablo Longoria a semble-t-il trouvé la bonne carburation pour recruter cet été. La dernière recrue se nomme ainsi Jonathan Clauss. Le désormais ex sociétaire du RC Lens pourrait ne pas être le seul international français à débarquer sur la Canebière. Selon L’Équipe, Alassane Pléan est également dans les petits papiers de Longoria ! L’attaquant de 29 ans s'était révélé sous les ordres (2016-2018) de Lucien Favre à l’OGC Nice avant d'être vendu au Borussia Mönchengladbach pour 25 millions d'euros. Quatre saisons plus tard, le joueur formé à l'OL, qui sort d'une saison à 10 buts et 6 passes décisives en Bundesliga, pense à changer d'air... et le Gym se verrait bien le rapatrier sur la Côte d’Azur. Son agent a d'ailleurs prévu de se rendre en Allemagne lundi pour clarifier la situation.

Pléa lâché à 8 M€ ?

Pléa croit pouvoir revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps en rejouant en L1, près de trois ans après sa dernière convocation dans le groupe France, en octobre 2019. L’OOM et l’OGCN sont pour l'instant « en position d'attente », surtout le club phocéen, qui doit dégraisser avant de recruter dans le secteur offensif. Ce contexte pourrait profiter au marché anglais et à Everton. Tout pourrait se décanter un peu avant la reprise de la Bundesliga, dans deux semaines. Mönchengladbach ne devrait pas demander plus de 8 M€.

Bastien Aubert

Rédacteur