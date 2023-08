OM - Mercato : un joli chèque dans les caisses grâce à Ocampos ?

Ce mardi, la presse anglais annonce l'arrivée imminente de Lucas Ocampos à Fulham. Le FC Séville, en grande difficulté financière, est en train de vendre ses meilleurs joueurs pour renflouer ses caisses. Les Cottagers seraient prêts à verser 15 M€ pour s'attacher les services de l'attaquant argentin de 29 ans. Ce qui ferait les affaires de l'OM...

En effet, au moment de sa vente à Séville en 2019, les dirigeants marseillais avaient inclus un pourcentage de 15% sur une future vente. Quinze pour cent de 15 M€, ça fait 2,25 M€ dans les caisses phocéennes. Pas de quoi faire des folies sur le marché des transferts mais toujours bon à prendre pour les Phocéens, surtout en cette saison où il n'y aura pas les revenus conséquents du tour de poules de la Champions League.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Fulham have agreed a £13m a deal with Sevilla for Argentine forward Lucas Ocampos. 🇦🇷✅



[talkSPORT] pic.twitter.com/mg2VVPkk7d