OM - Mercato : un joueur met déjà la pression pour débarquer cet hiver !

Cela fait désormais partie des anecdotes qui pimentent l'histoire du Mercato. Joakim Maehle, le défenseur de Genk, semble parti pour rejoindre l'OM qui venait juste de laisser filer Bouna Sarr du côté du Bayern Munich. Sauf que le club belge, au tout dernier moment, a revu sa copie et Maehle comme l'OM se sont retrouvés le bec dans l'eau...

Dans quelques semaines, le club phocéen profitera-t-il de l'ouverture du Mercato hivernal pour rattraper le coup ? C'est une possibilité bien réelle si l'on en croit les déclarations du défenseur à Eurosport Danemark.

Maehle très clair sur ses intentions

Joakim Maehle, tout d'abord, a très clairement confirmé son souhait de partir de Genk et dès cet hiver si possible. « Je veux toujours partir le plus vite possible. Ce n'est pas toujours facile de s'en aller en hiver, mais je pense que je vais y arriver. Je n'ai plus discuté de cela avec Genk, mais les dirigeants connaissent mon point de vue. En attendant, je me donne à fond pour le club, sans plus », a lâché le joueur dans des propos relayés par le Phocéen.

Mais Maehle s'est montré encore plus précis quand la question « Serez-vous à Genk l'année prochaine ? » lui a été posée. La réponse « Non, j'espère un peu plus au sud » ne laisse guère de doutes sur ses envies de rejoindre l'OM quelques mois plus tard que prévu.