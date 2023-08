OM - Mercato : un mensonge de Longoria sur la vente d'Ünder ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Ce mardi, L'Equipe fait des révélations étonnantes sur le transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe. On apprend que le milieu offensif turc n'a pas été vendu 15 M€ mais seulement 10 M€. Et que les Canaris du Bosphore payeront en trois fois et non en une seule. Sachant que l'AS Roma va récupérer 20% du transfert, cela ferait donc seulement 8 M€ dans les caisses phocéennes. Pour un joueur acheté 8,5 M€ il y a deux ans...

McCourt met la pression à Longoria pour les ventes

Si les informations de L'Equipe sont exactes, on comprend pourquoi l'OM a voulu gonfler le prix de la transaction. Car Frank McCourt ne cesse de mettre la pression à Pablo Longoria afin qu'il réalise de gros transferts de nature à remplir les caisses et ainsi éviter à l'homme d'affaires américain de remettre en pot régulièrement.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

#Mercato #OM : Le montant du transfert d’Ünder revu à la baisse ? Finalement cela serait bien moins que les 15M€ que le club annonçait ?https://t.co/W9MUnFTuAc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 15, 2023

Podcast Men's Up Life